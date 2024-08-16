Cosmos Magazine уволил половину штата одним днем. Их заменили на ИИ

Cosmos Magazine без предупреждения заменил авторов на ИИ, обученный на их же текстахАвстралийское научное издание Cosmos Magazine вызвало бурю недовольства, уволив всех своих авторов и заменив их искусственным интеллектом — они не предупредили ни самих журналистов, ни читателей.