Врач Эдигер посоветовал в холода есть сало и красное мясо

МОСКВА, 6 декабря, ФедералПресс. Начало зимы в этом году выдалось как никогда холодным. Специалист по фармакологии и токсикологии, врач Александр Эдигер посоветовал россиянам принимать витамины и соблюдать определенный стиль питания, чтобы поддержать организм.
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