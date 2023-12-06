Врач Эдигер посоветовал в холода есть сало и красное мясо

МОСКВА, 6 декабря, ФедералПресс. Начало зимы в этом году выдалось как никогда холодным. Специалист по фармакологии и токсикологии, врач Александр Эдигер посоветовал россиянам принимать витамины и соблюдать определенный стиль питания, чтобы поддержать организм.