Экс-главком НАТО Ставридис: Украина может лишиться поставок F-16 и ATACMS

Отставной адмирал ВМС США и бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис сообщил, что Украина может лишиться обещанных поставок истребителей F-16 и ракет ATACMS, если конгресс США не договорится о новом пакете помощи Киеву.
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