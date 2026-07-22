"Все прекрасно". Найдено письмо с "Титаника", написанное перед катастрофой

Ожидается, что письмо, в котором содержатся "поразительные" подробности жизни на злополучном круизном лайнере "Титаник", будет продано на аукционе примерно за 35 тысяч фунтов стерлингов (47 тысяч долларов).
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