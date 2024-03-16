Пять лет назад я написал статью под названием «Американские евреи ведут американские войны». Это оказалась самая популярная статья, которую я когда-либо писал, и за это меня вознаградили немедленным увольнением из American Conservative, где я 14 лет был постоянным автором.
Насколько еврейская по сути война против России?
Комментарии
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Татьяна Кибишева
Эта раса наказана за совершённые преступления Вселенского масштаба постоянными скитаниями. Никогда и нигде, ни на какой планете они не будут иметь своё государство, а искусственно созданное будет разрушено ими же самими.
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14 час.
Пульхерия Djem
Израиль-самое НАЦИСТСКОЕ государство!!!
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11 час.
Игорь Корнаковский
Нацизм - он вненационален. Нацистом может быть кто угодно, поэтому он так трудно поддается искоренению
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46 мин.
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