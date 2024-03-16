☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 416 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Рубцов
    Браво нашим ребятам!!! Эти пидоры должны знать, что их шкура будет освежована уйти от возмездия не получится!!!! Слав...Подробности двойн...
  • Василий Овчинников
    одесситы будут вечно помнить 2 мая и мстить нацистамПодробности двойн...
  • Татьяна Собколова
    👍👍Избирательные урн...

Насколько еврейская по сути война против России?

Насколько еврейская по сути война против России?

Пять лет назад я написал статью под названием «Американские евреи ведут американские войны». Это оказалась самая популярная статья, которую я когда-либо писал, и за это меня вознаградили немедленным увольнением из American Conservative, где я 14 лет был постоянным автором.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Кибишева
Эта раса наказана за совершённые преступления Вселенского масштаба постоянными скитаниями. Никогда и нигде, ни на какой планете они не будут иметь своё государство, а искусственно созданное будет разрушено ими же самими.
Ответить
14 час.
Пульхерия Djem
Израиль-самое НАЦИСТСКОЕ государство!!!
Ответить
11 час.
Игорь Корнаковский
Нацизм - он вненационален. Нацистом может быть кто угодно, поэтому он так трудно поддается искоренению
Ответить
46 мин.

Картина дня

наверх