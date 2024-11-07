День Октябрьской революции: событие, изменившее ход истории

7 ноября в России отмечается памятная дата, посвященная событию, которое многие историки называют как минимум одним из главных дней в истории страны 20 века – Великой Октябрьской социалистической революции.
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