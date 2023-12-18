Строительство торгового центра в Кузьминках завершится в первом квартале следующего года

В здании ТЦ предусмотрено гастрономическое пространство под десятки концепций кафе и ресторанов В Юго-восточном административном округе города Москвы продолжается строительство нового торгового центра, в котором предусмотрены супермаркет, магазины товаров для дома, одежды, детские магазины и центры развлечений, а также гастрономическое пространство под десятки концепций кафе и ресторанов.