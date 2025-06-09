«В России больше нет личности такого масштаба, как Алла. Она подарок всему народу»: Татьяна Тарасова призывает вернуть Пугачеву и Галкина*

Интересная жизнь с Vera Star Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила с публичной поддержкой Аллы Пугачевой, которая в настоящее время проживает на Кипре вместе с супругом Максимом Галкиным* и их детьми.
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