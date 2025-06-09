Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«В России больше нет личности такого масштаба, как Алла. Она подарок всему народу»: Татьяна Тарасова призывает вернуть Пугачеву и Галкина*

«В России больше нет личности такого масштаба, как Алла. Она подарок всему народу»: Татьяна Тарасова призывает вернуть Пугачеву и Галкина*

Интересная жизнь с Vera Star Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила с публичной поддержкой Аллы Пугачевой, которая в настоящее время проживает на Кипре вместе с супругом Максимом Галкиным* и их детьми.

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Комментарии
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Артур Галустян
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2 час.
В
Владимир
Старая выжившая из ума кошелка . Пора уже заткнуться и не вякать . Маразматичка .
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2 час.
W
Walery
Она уезжала полагая, что Россию Запад нагнет.  При этом Запад попользовал бомонд против страны - вспомните как они РФ ненавидели и что говорили уезжая?   Полагаю Родины у них уже нет!  И на х.. нам такие &quot;подарки&quot;?
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42 мин.
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