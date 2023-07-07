Проезд от «Ховрино» и «Грачевской» можно будет оплачивать «Тройкой»

В августе планируется открытие МЦД- 3. Это значит, что на всех станциях диаметра — а в САО расположены Петровско-Разумовская, Лихоборы, Моссельмаш, Грачёвская, Ховрино, Молжаниново и Новоподрезково — можно будет рассчитаться картой «Тройка».