Наше Ховрино

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Проезд от «Ховрино» и «Грачевской» можно будет оплачивать «Тройкой»

В августе планируется открытие МЦД- 3. Это значит, что на всех станциях диаметра — а в САО расположены Петровско-Разумовская, Лихоборы, Моссельмаш, Грачёвская, Ховрино, Молжаниново и Новоподрезково — можно будет рассчитаться картой «Тройка».

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