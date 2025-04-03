"Автостат": автомобили с пробегом в РФ подешевеют на 10% из-за снижения спроса

В России в случае снижения спроса могут подешеветь автомобили с пробегом. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на коммерческого директора автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина.
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