Орбан: вступление Киева в ЕС приведет к прекращению поддержки Центральной Европы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае присоединения Украины к Европейскому союзу (ЕС) поддержка, которую направляют странам Центральной Европы, в том числе Будапешту, достанется Киеву.
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