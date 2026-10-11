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Регионы России

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Стартовые составы «Ахмата» и «Балтики» на матч 10-го тура РПЛ

Стартовые составы «Ахмата» и «Балтики» на матч 10-го тура РПЛ

11 октября на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между футбольными клубами «Ахмат» (Грозный) и «Балтика» (Калининград).

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