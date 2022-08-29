В Пензенской области полицейские и общественники провели благотворительную акцию «Помоги пойти учиться»

В преддверии нового учебного года сотрудники УМВД России по г. Пензе совместно с представителями Общественного совета при ведомстве и социально-ориентированных организаций приняли участие в ежегодной благотворительной акции «Помоги пойти учиться».
В преддверии нового учебного года сотрудники УМВД России по г. Пензе совместно с представителями Общественного совета при ведомстве и социально-ориентированных организаций приняли участие в ежегодной благотворительной акции «Помоги пойти учиться».
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