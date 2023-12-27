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Хотите конфискации? Русский МИД наконец перешёл черту. Отношения с США уже сейчас "на нуле"

Хотите конфискации? Русский МИД наконец перешёл черту. Отношения с США уже сейчас "на нуле"

Вчера 95K прочитали Интервью замглавы МИД РФ Сергея Рябкова подчеркнуло, насколько напряжена ситуация между нами и США.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
С добрым утром. МИД. Первокласные моральные уроды.
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5 час.
Николай Гулевич
Фу! От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
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3 час.
Алекс Сэм
Всё хорошо прекрасная маркиза, за исключением пустяка- какая нахрен разница китайские, европейские, американские авто будут покупать российские автомобилисты если у нас нет конкурентоспособных автомобилей любых классов?
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48 мин.

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