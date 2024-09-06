Горожанам рассказали, что еще ждет гостей площадки форума-фестиваля «Москва 2030» на Манежной площади

В последние дни форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» гости экспозиции «Цифровые технологии Москвы» на Манежной площади смогут перенестись в то время, когда Рунет только появился, а все самое интересное происходило во дворе.
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