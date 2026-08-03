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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Байер» отдал 21-летнего Файе в аренду «Сельте». Это вторая подряд аренда защитника

Защитник « Байера » Абдулай Файе перешел в «Сельту» на правах аренды. Немецкий клуб приобрел сенегальца летом 2025 года.

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