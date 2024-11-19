Круговой об итогах года для сборной: «Набираем очки в рейтинг ФИФА, держим себя на неплохом месте. И себя в тонусе» 

— Предстоящий матч с Сирией будет последним для сборной России в 2024 году. Какие итоги года можете подвести для национальной команды? — Считаю, что мы во всех матчах достойно играли независимо от соперников.
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