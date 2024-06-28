Ян Абрамов согласился на мирное решение конфликта с Алсу

Супруги певица Алсу и предприниматель Ян Абрамов продолжают выяснять в суде вопросы своего развода. После последнего заседания, которое состоялось 27 августа, стало ясно, что стороны пытаются избежать громких судебных разбирательств.
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