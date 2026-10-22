За девять месяцев 2026 года пассажиропоток Пулково на международных линиях вырос на 8% и достиг 3,92 млн человек, при этом спрос на перелеты в Египет увеличился на 49%, а в Китай — на 28%.
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