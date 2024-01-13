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Ядерная батарейка изобретена: китайцы представили работающий образец

Ядерная батарейка изобретена: китайцы представили работающий образец

Человеческая цивилизация развивается в геометрической прогрессии. Технологии вышли на беспрецедентный уровень, а единственным препятствием для перехода на качественно иной уровень существования в обнимку с цифровой средой были компактные источники энергии.

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