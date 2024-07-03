В Калуге прошло совещание по вопросам противодействия незаконной миграции

В Калуге прошло межведомственное совещание по вопросам противодействия незаконной миграции, в ходе которого рассказали, что на территории региона было выявлено 11 организаций, занимающихся помощи нелегальным мигрантамВ Калуге прошло межведомственное совещание по вопросам противодействия незаконной миграции, в ходе которого рассказали, что на территории региона было выявлено 11 организаций, занимающихся помощи нелегальным мигрантам.