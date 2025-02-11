Трамп: ХАМАС должны вернуть заложников до 15 февраля, иначе "разразится ад"

Президент США Дональд Трамп потребовал от радикального палестинского движения ХАМАС освободить всех израильских заложников к полудню 15 февраля, в противном случае режим прекращения огня в секторе Газа будет нарушен.
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