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Трамп назвал дело о его выплатах стриптизерше Клиффорд политической «охотой на ведьм», связанной с выборами президента в 2024-м

Трамп назвал дело о его выплатах стриптизерше Клиффорд политической «охотой на ведьм», связанной с выборами президента в 2024-м

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал дело о его выплатах стриптизерше и экс-порноактрисе Стефани Клиффорд политической «охотой на ведьм», связанной с выборами главы государства, которые состоятся в 2024-м.

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