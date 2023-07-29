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Государственник: Обтеслиться по самые уши

Государственник: Обтеслиться по самые уши

Добрый день, Империя.Как известно, за 300% прибыли капиталист продаст даже веревку, на которой его и повесят - но то, как иные компании выходят из "сложных ситуаций", иногда вызывает оторопь даже у таких здоровых циников, как мы в своем Мордоре.

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