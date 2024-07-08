😱 В тройном ДТП под Симферополем один из автомобилей разорвало на части В селе Пионерское Симферопольского района произошла жесткая авария с тремя легковушками, сообщает Госавтоинспекция Крыма.
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😱 В тройном ДТП под Симферополем один из автомобилей разорвало на части В селе Пионерское Симферопольского района произошла жесткая авария с тремя легковушками, сообщает Госавтоинспекция Крыма.