Ответы на вопросы олимпиады по географии, социологии и другим предметам 2021

Ответы на вопросы олимпиады по географии, социологии и других направлений Очень часто названия крупных просветительских мероприятий отражают историко-культурное своеобразие региона, подчёркивают его самые выдающиеся отличительные стороны.
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