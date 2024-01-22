Россиянам рассказали, какую зубную боль нельзя терпеть

Бывают ситуации, когда тянуть с посещением стоматолога не следует Стоматолог Наталья Кадькалова рассказала радио Sputnik при какой зубной боли нужно срочно обратиться к врачу и какие меры необходимо срочно применять при ее появлении.
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