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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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  • Наталья Павлова
    Вот только, похоже, дальше Чехии, да что там Чехии, дальше здания суда, эта новость не распространится.Кого чешский наём...
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Что нужно сделать, дабы не разжигать усобицы?

  Мониторю  с  утра      информационное   просранство  и  натыкаюсь    на  небольшую  свару.   Ну  как  свару    -  заочную  перепалку   между    широко  известным   в  узких  кругах   го-ном  Зергулио  и  столь  же  широко известной   пани  Витязевой.

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