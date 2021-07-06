За кого митингуем, народ?

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаЗа кого митингуем, народ? Василич Вчера мне опять попалась статья про губернатора Хабаровского края Фургала.Вернуться к статье364НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий Соловьевавтор, НЕПОНЯТНО ?? митингуют скорее ПРОТИВ, а не ЗА, Фургал это повод. Протест направлен ПРОТИВ жуликов, против вранья, воровства и прочих "достижений".Владимир Негодасреди этих Фургалов , Шпигелей вообще , есть- ли честные люди ?Вячеслав 5В той стране.где мы живём.сложно быть честным человеком-оглянитесь вокруг и увидите.что я прав.ГусЕнаКакое удобное оправдание...Виктор ВедерниковЕсли действительно считаешь Навального террористом,то точно лопатой по голове получил.Константин ЗаболотныйА вам Виктор,перед тем,как шмякнуть по голове лопатой явно одели на голову ведро, вот и эффект получился синергический-мозги отшибло напрочь!!!Дмитрий Соловьевавтор, рекомендую узнать у НАРОДА, насколько ему нравиться то что происходит 20 лет. только лучше лично, на улицах, опусы ВЦИОмов и ЛЕВАД не нужно брать в расчетВасилий ИвановичЧучело, ты не путай себя с народом и блеваду со ВЦИОМВиктор НеизвестноСтатейка явно заказная. Автор корчит из себя дебила вроде он не понял почему народ за Фургала. Да просто кремлевский товарищ всем до смерти надоел. Поковырялся бы он лучше в бельишке любимого нашего всеми неоднократно переизбранного и теперь обнуленного в прошлом товарища, а теперь господина. Может что то и поинтересней нашел.Константин ЗаболотныйВ говне ещё надо бы поковыряться...Авось повезёт...Василий ИвановичСвинорылый, поковыпяйся в своём свинарнике носомСемен ЖаровЛично я НЕ увидел у ставленника Ельцина желания действовать по законам, как и подобает Президентам, особенно после их КЛЯТВ!... ... Где была Власть России столько времени?... Может более 2-х десятилетий собирала ДОКАЗАТЕЛЬСТВА виновности Фургала и иже с ним???Константин ЗаболотныйГде ж тебя такого гения прятали столько лет???Как же мы жили без вашей просвящённой мудрости? Сколько времени даром потрачено.Что же тебе ,родимец так сильно помешало пробиться к верхушки власти и железной рукой навести порядок в стране ? Или ты,как говорят в народе силён только "задним умом"???Вячеслав 5Вы о чём пишите-пробиться на самый верх и навести порядок?да он и половину пути не пройдёт.как кирпич свалится нечаянно на голову?-человек не может решить проблему.потому как сам является проблемой в этом обществе.Семен ЖаровКак бы кто-то НЕ пыжился доказать обратное, НО в своём подразделении (А Россия -- подразделение В.В.Путина!) ВСЕГДА виноват командир этого подразделения!!!ГусЕнаОт пенсии отказался, Крыса?Владимир ДомнинСколько раз уже поясняли, что народ митингует за себя, чтобы его выбор уважали, что уже самый тупой должен это понять. В Хабаровске живут нормальные люди, а не быдло и не рабы.Константин ЗаболотныйВолодя! Мне бы хотелось,чтобы вместо нормальных людей в Хабаровске было бы больше умных,Тогда бы даже самый тупой из них всё сразу бы понял кому конкретно нужна была "Хабаровская заварушка" и не стал бы глупо митинговать непонятно за что...Ибо митинговать за Фургала-это не просто глупо и недальновидно,это просто дурь!!!Владимир ДомнинЕщё раз повторю, они митингуют за свои права, за своё достоинство. Фургал - это предлог. Вы бы не пропаганду слушали, а поговорили с ними напрямую.Константин ЗаболотныйГолосовать за достоинство? Это что-то совсем уж новенькое в политической борьбе.Народ выходить протестовать по конкретным вопросам,которые влияют на его жизнь в данном регионе и которые всегда носят конкретный экономический и политический характер. Ваш "бредовый пассаж" живо напомнил мне фильм "Легенда №17" в которой блестяще сыграл роль советского партийного функционера Владимир Валентинович Меньшов( Царствие небесное Великому Мастеру) сыграв похожего на вас человека ,постоянно ноющего: "Проигрываем, но с достоинством, с достоинством..."Владимир ДомнинПростите, но соберитесь, прочитайте, подумайте, а потом пишите. Вы путаете слова и буквы, поэтому и сумбур в голове.Константин ЗаболотныйСложно объяснить человеку с проблемами головного мозга что у него проблемы с головой....Владимир ДомнинВам осталось понять смысл написанного Вами.Любовь МаловаА как связаны задержание Фургала за криминал,пусть и в прошлом,и достоинство хабаровчан? Или надо было из спросить: товарррисчи,а можно мы немножко поковыряемся в вашем губернаторе, а то криминалом то от него пахло давно,но вот доказательства,железные,железобетонные,мы смогли найти только сейчас?Владимир ДомнинНе хочу показаться невежливым, но Вы абсолютно неправы. У Вас явно просматривается сильное влияние пропаганды. Если бы были доказательства "железные,железобетонные", то уже был бы суд. Всё таки год прошел. И это при карманном суде, что показали дела Навального и Ходорковского. К этому следует добавить множество нарушений закона уж при задержании, т.к. следствие и суд должны быть по месту совершения преступления.ГусЕнаРадеет больше всего о достоинстве тот, кто его не имеет.Владимир ДомнинВам виднее. Но люди в Хабаровске не радеют, а защищают.ГусЕнаЧто защищают? Убийцу?Владимир ДомнинВообще-то, Ваше хамство в другой теме показывает Вашу сущность, но тут Вы в рамках приличия пишете глупости. Поэтому попытаюсь Вам разъяснить положения российских законов. "Убийцей" по Конституции РФ может назвать только суд. В настоящее время он - обвиняемый. И сомневаться в обоснованности обвинения, предъявленного при наличии "железобетонных доказательств, срок предварительного расследования. Прошел уже год, а суд так и не начался. И ему пытаются дополнить другими преступлениями, что говорит о неуверенности получить обвинительный приговор даже в нашем суде. Но главное, Вы четко осознаете, что лжете, потому что убийца отвечает на вопрос Кто. Вы пишете: "Что защищают? Убийцу?", прекрасно понимая, что я написал, и, в действительности, они защищают себя, своё достоинство.ГусЕнаВот именно поэтому и спрашиваю. Революции Достоинства мы уже видели. Кончилось все крахом и кничижением даже остатков достоинства.Так что...Полагаете, что достоинство надо защищать? Может, его просто надо иметь?:)))Василий ИвановичДостоинство-это куда? Типа рэволуции достоинства, ты не из дуркаины, чувак?Петр ШипиловПопросить нужно автора порыться и про прошлое нашего обнулённого. Там тоже целый криминальный роман можно написать.bianka БелаяА ты, шипящее чмо, не боишься, что тебя привлекут за клевету? Или ты, червяк, из- за бугра вещаешь и уверен, что с тобой связываться побрезгают?bianka БелаяА для меня обобщённым портретом защитников Фургала стал ответ одной тамошней дамочки. Ну и что, сказала она, что он организовал убийство нескольких человек, тогда, в 90 е, это было обычным делом. Зато сейчас он нам дорогу починил. Вот так, всё просто: подумаешь, кого-то убил, ограбил. Не меня же. Зато поделился ( хоть и крохами), значит, молодец. Может, ещё подкинет. Высокая мораль.valentina sergeevaЭто что же, опять пошёл кастрюльный вирус по планете?.. Если примем "ну и что, что в прошлом криминал", то дождёмся нового аля-зеленского в Москве.Вячеслав 5Я думаю статья эта вообще ни о чём.какой секрет хотел нам открыть афтор? знаете.хочется вообще закрыть многие темы.просто закрыть глаза и не слышать ни о чём.мы не можем многое изменить в стране.хотя менять надо и очень многое.посмотрите на большую часть людей?многих всё устраивает и они будут за власть стоять до конца.потому как рухнет экономика.пусть такая.стране придёт.то что называем хаусом и сразу появятся новые вожди.только вот никто не знает.что ждёт в переди всех нас.Комментировать
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