Появился список отведенных под новые дороги дачных участков в Красноярске

В Красноярске проходят публичные слушания по новому проекту улично-дорожной сети. Среди материалов есть список земельных участков, которые предполагается в будущем изъять для строительства новых дорог или расширения старых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии