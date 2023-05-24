«Быть богатым — хорошо»: 7 секретов успеха от мудрецов

«Быть богатым — хорошо»: 7 секретов успеха от мудрецовЭтим вопросом задался Дмитрий Сендеров, руководитель рекламного агентства STRONG, автор более 300 реализованных рекламных стратегий для Microsoft, Сбербанка и многих других крупных компаний.