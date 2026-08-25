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Россия и Индия хотят отменить визовые сборы для туристов

Россия и Индия хотят отменить визовые сборы для туристов

Переговоры об отмене визовых сборов для туристов ведутся по линии МИД России и Индии. Об этом сообщил глава департамента экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

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