Цены на заправках с 1 февраля 2024 года

Цены на АЗС с 1 февраля 2024 года. Портал Avtospravochnaya.com в очередной раз провел мониторинг цен на АЗС города Набережные Челны (Республика Татарстан) и показывает, как менялись цены на топливо за последний месяц (с 1 января по 1 февраля 2024 года).
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