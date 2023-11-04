Снова замешан мигрант: в Петербурге двое 15-летних подростков избили 12-летнего школьника

ЧП произошло на детской площадке.В Петербурге полиция возбудила уголовное дело после заявления отца 12-летнего школьника, которого избили двое подростков на детской площадке у дома 13 корпус 3 по Купчинской улице.
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