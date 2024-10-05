Минобороны России: эвакуация жителей Угледара из города пока невозможна Эвакуация жителей Угледара из города пока невозможна.
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Минобороны России: эвакуация жителей Угледара из города пока невозможна Эвакуация жителей Угледара из города пока невозможна.
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