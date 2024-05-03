Диетолог Мещерякова: с шашлыком нельзя есть простые углеводы

На майские праздники многие отправляются на природу отдохнуть и пожарить шашлык. Как правильно приготовить это блюдо, чтобы не навредить организму, и с чем нельзя его сочетать, рассказала диетолог Татьяна Мещерякова.
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