Самолет из Стамбула в Петербург развернули в небе над Румынией и вернули в Турцию. Пассажирам придется ждать нового вылета еще до 10 мая.
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Самолет из Стамбула в Петербург развернули в небе над Румынией и вернули в Турцию. Пассажирам придется ждать нового вылета еще до 10 мая.