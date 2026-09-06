Начались монолитные работы в бизнес-центре на западе Москвы

На западе столицы в районе Фили-Давыдково начались монолитные работы в бизнес-центре. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.