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МОСИНФОРМ

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Начались монолитные работы в бизнес-центре на западе Москвы

Начались монолитные работы в бизнес-центре на западе Москвы

На западе столицы в районе Фили-Давыдково начались монолитные работы в бизнес-центре. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

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