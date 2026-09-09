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Европа собирает ВСУ снаряды поштучно: что решили на слете ястребов "Рамштайна"

Европа собирает ВСУ снаряды поштучно: что решили на слете ястребов "Рамштайна"

Alex Brandon/AP/TASS В Европе боеприпасы для Украины буквально собирают поштучно. А на встрече в формате "Рамштайн" 8 сентября Генсек НАТО Марк Рютте потребовал от стран Альянса выделить любые резервы для Киева.

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