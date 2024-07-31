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Шеф Пентагона Остин отказался комментировать убийство главы политбюро ХАМАС

Шеф Пентагона Остин отказался комментировать убийство главы политбюро ХАМАС

Руководитель министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин отказался комментировать убийство главы политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании, информирует телевизионный канал CNN.

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