Промес приедет со «Спартаком» на матч Зимнего Кубка после приговора

Квинси Промес, футболист «Спартака», будет присутствовать на матче с «Кайратом» в Зимнем Кубке после вынесения приговора по делу о наркотиках По сведениям издания «РБК Спорт», Квинси Промес, игрок футбольного клуба «Спартак», планирует присутствовать на заключительном матче Зимнего Кубка РПЛ против «Кайрата».