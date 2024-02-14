Промес приедет со «Спартаком» на матч Зимнего Кубка после приговора

Квинси Промес, футболист «Спартака», будет присутствовать на матче с «Кайратом» в Зимнем Кубке после вынесения приговора по делу о наркотиках По сведениям издания «РБК Спорт», Квинси Промес, игрок футбольного клуба «Спартак», планирует присутствовать на заключительном матче Зимнего Кубка РПЛ против «Кайрата».
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