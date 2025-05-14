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  • Eduard
    Её споили,а то и сурогатом довли!Знакомые погибшей...
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Скончался трехкратный обладатель «Оскара» Роберт Бентон

Скончался трехкратный обладатель «Оскара» Роберт Бентон

Американский режиссёр и сценарист Роберт Бентон, который за свою карьеру получил три премии «Оскар», скончался на 93-м году жизни, сообщила газета The New York Times со ссылкой на его помощницу Марису Форзано.

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