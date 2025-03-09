Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Зеленский назвал состав делегации на переговорах с США

Зеленский назвал состав делегации на переговорах с США

От Украины в Саудовскую Аравию поедут Ермак, Палиса, Сибига и Умеров. Владимир Рубанов2025-03-09 03:06:24 © Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official Поделиться: Владимир Зеленский заявил, что начнет следующую неделю с визита в Саудовскую Аравию.

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