Зеленский назвал состав делегации на переговорах с США

Страна и люди

От Украины в Саудовскую Аравию поедут Ермак, Палиса, Сибига и Умеров. Владимир Рубанов2025-03-09 03:06:24 © Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official Поделиться: Владимир Зеленский заявил, что начнет следующую неделю с визита в Саудовскую Аравию.