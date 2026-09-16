Эксперт Балынин рассказал о способах увеличить пенсию более чем на 40%

Страховая пенсия по старости в России может заметно увеличиться, если гражданин не станет оформлять ее сразу после возникновения права на выплату.
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