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Спутник

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Политолог Юрий Баранчик: Я понимаю, что предатель Пашинян отрабатывает свои 30 сребреников, но сами-то армяне куда смотрят?

Политолог Юрий Баранчик: Я понимаю, что предатель Пашинян отрабатывает свои 30 сребреников, но сами-то армяне куда смотрят?

Глава комиссии Армении по обороне Вилен Габриелян заявил: «Армения может поднять аренду за пребывание 102 российской военной базы в случае повышения РФ цены на газ».

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Петросов
Владимир Петросов

Приехал из Армении буквально неделю назад. Так вот: Население в возрасте от 40 лет и выше, в подавляющем большинстве знает русский язык (специально проверял лично) и не плохо, прекрасно видит пагубную политику Пашиняна, умеет анализировать ситуацию, прекрасно видит перспективу этого хулиганства и регулярно смотрит российское ТВ. Проживал там возле храма РПЦ и русскоязычной школы (там все русские дети очень хорошо говорят и по армянски). Молодёжь, та которая не хочет думать, подвержена управлению ими. Госслужащие и силовые структуры управляемы Пашиняном, но в сетке вещания армянского ТВ существует оппозиционный канал, который весь день кроет Пашиняна "и в хвост и в гриву". Вот это, справедливости ради, что есть, то есть.

Профиль пользователя Алла
Алла

Тут посмотрела одно фото и решила,  то это Нитаньяху и вдруг вижу подпись - Пашинян. Вот ведь, прямо братья. Армяне, подумайте, кто вами правит.