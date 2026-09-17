Политолог Юрий Баранчик: Я понимаю, что предатель Пашинян отрабатывает свои 30 сребреников, но сами-то армяне куда смотрят?

Глава комиссии Армении по обороне Вилен Габриелян заявил: «Армения может поднять аренду за пребывание 102 российской военной базы в случае повышения РФ цены на газ».
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Приехал из Армении буквально неделю назад. Так вот: Население в возрасте от 40 лет и выше, в подавляющем большинстве знает русский язык (специально проверял лично) и не плохо, прекрасно видит пагубную политику Пашиняна, умеет анализировать ситуацию, прекрасно видит перспективу этого хулиганства и регулярно смотрит российское ТВ. Проживал там возле храма РПЦ и русскоязычной школы (там все русские дети очень хорошо говорят и по армянски). Молодёжь, та которая не хочет думать, подвержена управлению ими. Госслужащие и силовые структуры управляемы Пашиняном, но в сетке вещания армянского ТВ существует оппозиционный канал, который весь день кроет Пашиняна "и в хвост и в гриву". Вот это, справедливости ради, что есть, то есть.
Жопочники жопой думают, жопой смотрят и жопой платят...😱
Тут посмотрела одно фото и решила, то это Нитаньяху и вдруг вижу подпись - Пашинян. Вот ведь, прямо братья. Армяне, подумайте, кто вами правит.
Как понимать слова. что хозяин в стране-народ или кто правит .....этим народом
Да армяне в Россию тихо переползают, покупают участки, квартиры, да ещё и орут, что их в России не всё устраивает. Вы посмотрите, сколько их в России загнездилось, их столько и в самой Армении нет.
Баранчик, а куда смотрят нынешние россияне? В России все замечательно? Вот туда и армяне смотрят.
А что простые люди могут что то сделать? Мы много можем?