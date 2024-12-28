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Владислав Овчинский: в районе Северное Бутово появится ФОК

Владислав Овчинский: в районе Северное Бутово появится ФОК

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский рассказал, что инвестор построит многофункциональный коммерческий спортивный комплекс с футбольным полем и теннисными кортами в Северном Бутове Юго-западного административного округа столицы.

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