Владислав Овчинский: в районе Северное Бутово появится ФОК

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский рассказал, что инвестор построит многофункциональный коммерческий спортивный комплекс с футбольным полем и теннисными кортами в Северном Бутове Юго-западного административного округа столицы.