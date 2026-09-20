Зеленский заявил об ударе по Москве новейшей украинской ракетой FP-7 Pelican

Вот только ни самой ракеты «Пеликан», ни её обломков наши не нашли, на снимке остатки сбитой «Фламинго».
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