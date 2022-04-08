Сивков ответил, разместят ли США ядерное оружие в Польше

Польские власти демонстрируют готовность к размещению на территории страны ядерного оружия из США. Пойдет ли Пентагон на этот шаг, поделился прогнозом заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
Польские власти демонстрируют готовность к размещению на территории страны ядерного оружия из США. Пойдет ли Пентагон на этот шаг, поделился прогнозом заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
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