Южный Федеральный

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Сивков ответил, разместят ли США ядерное оружие в Польше

Сивков ответил, разместят ли США ядерное оружие в Польше

Польские власти демонстрируют готовность к размещению на территории страны ядерного оружия из США. Пойдет ли Пентагон на этот шаг, поделился прогнозом заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

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