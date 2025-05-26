Инвестиция в будущее: выпускники получат 100 тысяч за 100 баллов на ЕГЭ

Администрация Владивостока решила поощрять стобалльников ЕГЭ, поступивших в вузы Приморского края. Выпускники школ Владивостока, получившие 100 баллов на ЕГЭ хотя бы по одному предмету и поступившие в ВУЗ на территории Приморского края, получат денежную выплату, сообщает PRIMPRESS.