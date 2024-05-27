Эксперт по мясу Ажимов предрек рост его потребления россиянами до 83 кг в год

НК

Наталья Котельникова

Враньё. Мне 65 лет, примерно 30 лет из них я вообще не покупаю и не ела вообще говядины из-за неподьемной цены на неё, свинину так же 30 лет почти не покупаю, поскольку тоже дорого, иногда по скидкам. Мы, нищий народ можем позволить себе только курицу и ... тоже по скидкам, поскольку и на куриное мясо цены стали неоправданно завышены. Народ просто лишили и продолжают лишать самого необходимого для жизнедеятельности. Нам позволили только оплачивать ЖКХ, Мосэнерго. На большее даже не претендовать. Поэтому - не надо врать.