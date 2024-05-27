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Эксперт по мясу Ажимов предрек рост его потребления россиянами до 83 кг в год

Эксперт по мясу Ажимов предрек рост его потребления россиянами до 83 кг в год

В 2024 году потребление россиянами мяса составит 83 кг на человека в год, что на 2,3 кг больше показателя за 2023 год.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Враньё. Мне 65 лет, примерно 30 лет из них я вообще не покупаю и не ела вообще говядины из-за неподьемной цены на неё, свинину так же 30 лет почти не покупаю, поскольку тоже дорого, иногда по скидкам. Мы, нищий народ можем позволить себе только курицу и ... тоже по скидкам, поскольку и на куриное мясо цены стали неоправданно завышены. Народ просто лишили и продолжают лишать самого необходимого для жизнедеятельности. Нам позволили только оплачивать ЖКХ, Мосэнерго. На большее даже не претендовать. Поэтому - не надо врать.
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